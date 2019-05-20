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20:53

Еще три комитета Смольного отчитались о доходах за 2018 год

фото ЗакС политика Еще три комитета Смольного отчитались о доходах за 2018 год

Три комитета Смольного – жилищный, архивный и по промышленной политике и инновациям – отчитались о доходах своих сотрудников за 2018 год. Декларации опубликованы на сайте администрации Петербурга.

Председатель комитета по промышленной политике Юрий Калабин в декларации ведомства не представлен: он занял свою должность в январе 2019 года. При этом представлены его заместители. Доход первого зампреда Ивана Складчикова за 2018 год составил 1,9 млн рублей. В его собственности ¼ доля квартиры, земельный участок и автомобиль Audi A6.

Другой заместитель главы комитета, Вадим Храбров, заработал за 2018 год 2,1 млн рублей: на 2,5 млн меньше предыдущего. Чиновник владеет садовым участком и автомобилем SsangYong Kyron II. В декларации о доходах за 2017 год земельный участок указан не был.

Заработок председателя архивного комитета Сергея Соколова вырос на 691 тысячу рублей и составил 3 млн. В декларации главы ведомства больше не указан автомобиль Renault Duster, вместо него – Nissan X-Trail. Также Соколов владеет машиной Toyota RAV-4, ¼  доли в квартире, двумя земельными участками и гаражом.  Доход супруги председателя составил 126 тысяч рублей. В ее собственности – ¼ доля в квартире и гараж.

Заместитель председателя комитета Павел Крылов свой доход увеличил незначительно: сумма выросла до 278 тысяч рублей. Список собственности зампреда изменениям не подвергся: квартира на 61 кв.м. и земельный участок на 1 тысячу кв.м.

Доход другого заместителя главы ведомства, Марины Мишенковой, остался на уровне предыдущего года – 1,9 млн рублей. Она владеет автомобилем Renault Logan, квартирой и земельным участком.

Самый маленький доход в архивном комитете – у ведущего специалиста отдела комплексного развития и закупок Татьяны Данилиной: 925 тысяч рублей. У нее в собственности только квартира и автомобиль LADA 111930 («Калина»). Доход супруга Данилиной составил 1,6 млн рублей. Он владеет долей в квартире, целой квартирой, дачным домом с земельным участком и Renault Sandero с автоприцепом.

В жилищном комитете сейчас нет председателя, его обязанности исполняет Василий Осипов. Его доход в 2018 году вырос на 150 тысяч рублей, до 2 млн. В собственности Осипова появились две квартиры – на 39,6 и 45 кв.м.

Первый заместитель председателя Марина Орлова снизила свой доход на 3,9 млн рублей: декларации за 2018 год сумма составила 2,5 млн рублей. Из собственности у Орловой только квартира, однако в пользовании у нее находятся еще одна квартира, земельный участок и недостроенный дом.

Доход заместителя председателя Алексея Бордули упал на 1,3 млн рублей, до 1,6 млн рублей. В его собственности остались квартира на 90 кв.м, доля в другой квартире и автомобиль Hyundai Grand Starex. Другой заместитель, Аким Гашенко, наоборот, увеличил доход на 390 тысяч: до 1,6 млн рублей. Владеет он квартирой, двумя нежилыми помещениями и автомобилем Volvo S80.

У зампреда Наталии Синей доход за год практически не изменился – 1,8 млн рублей. Не коснулись изменения и перечня собственности: Peugeot 308, квартира и доля в квартире.

А вот заместитель председателя Людмила Соловьева уровень дохода подняла на 333 тысяч рублей: сумма за 2018 год составила 2 млн рублей. Она владеет двумя квартирами и еще двумя пользуется.

Также доход вырос у зампреда Сергея Шарлаева: на 441 тысячу рублей, до 2,7 млн. Из собственности у него три квартиры и Volvo XC60.

Пришедший в комитет в марте бывший глава Фрунзенского района Валерий Сапожников отчитываться о доходах на новом месте не стал. В ведомстве он занимает должность заместителя председателя комитета.

София Саттарова



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