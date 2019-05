The Bell: Для патриарха Кирилла за 2,8 млрд обустроят резиденцию под Петербургом Для нынешнего руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла новую загородную резиденцию - на сей раз под Петербургом, в Пушкине, извещает The Bell, ссылаясь на собственные источники. Под строительные нужды, сообщили информаторы издания, будет использована территория бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора. Заказчиком работ выступает Управление делами президента РФ. Компания, получившая подряд, остается инкогнито: в тендере, опубликованном на портале госзакупок, содержатся данные только о заказчике и стоимости проекта - 2,8 млрд рублей. Для того, чтобы выиграть закупку, фирма должна была подать в Управделами внушительный пакет документов, среди которых, например, лицензия ФСБ на работы с государственной тайной. The Bell располагает данными, что в рамках заключенного контракта подрядчик обязуется провести комплексную реставрацию объекта, всё остальное будут приобретать отдельно. Фото: The Bell Площадь резиденции - 3,5 тысячи кв метров. Из покоев будет открываться живописный вид на Федоровский собор, парк. Помимо православных удобств внутри разместят бильярдную, лифт. Предусмотрена установка системы "умный дом".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



Посмотреть общий рейтинг персон. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен