Глава СПЧ встревожен увольнением журналистов из "Коммерсанта"

Руководитель президентского совета по правам человека Михаил Федотов высказался о скандальной ситуации в редакции газеты "Коммерсант", из которой под давлением ушли двое журналистов, написавшие текст о возможной отставке спикера Совета Федерации. Не давая оценочных суждений произошедшему, он апеллирует к правовой стороне вопроса.

"Мы призываем руководство издательского дома вспомнить закон о СМИ, в котором ясно прописаны права и обязанности журналистов, гарантии их независимости и ответственности перед своей аудиторией", - говорится на сайте консультативного органа.

В мягкой форме Федотов также посоветовал хозяевам "Коммерсанта" по возможности удерживать себя от соблазна вмешательства в редакционную политику.

Вслед за уволенными журналистами Иваном Сафроновым и Максимом Ивановым, что произошло, с их слов, по решению акционера издательского дома Алишера Усманова, в знак протеста подали заявления об уходе все сотрудники отдела политики.

Напомним, в марте из-за критического тона публикаций в адрес врио губернатора Петербурга Александра Беглова "Коммерсант" вынужденно покинула журналист Мария Карпенко.