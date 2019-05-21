Генерал Плугин провел ряд кадровых перестановок в петербургском МВД

Генерал-майор полиции Роман Плугин, покинувший Москву для того, чтобы управлять ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, назначил новых руководителей оперативных подразделений главка - тоже москвичей, известили в пресс-службе силового ведомства.

Главой городского Управления экономической безопасности противодействия коррупции стал подполковник полиции Евгений Ульянов, ранее занимавший пост в ОЭБиПК УВД по Южному административному округу Москвы.

Во главе управления собственной безопасности ГУ МВД России Плугин поставил подполковника внутренней службы Алексея Васильева, ранее служившего в столичном УВД по ЮАО.

Ранее появилась информация о том, что начальник полиции управления МВД по Петербургу Константин Власов расстается с занимаемой должностью после масштабных проверок ведомства.

Владимир Путин назначил Плугина руководителем петербургского ГУ МВД в конце февраля 2019 года.