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14:47

Прокуратура обязала чиновников Московского района ликвидировать свалку на Рощинской

фото ЗакС политика Прокуратура обязала чиновников Московского района ликвидировать свалку на Рощинской

Прокуратура Петербурга ответила на обращение активистов движения "Зеленый фронт", просивших ведомство пресечь распространение несанкционированного завоза мусора на территорию промышленных ангаров на улице Рощинской, 2, лит. АД.

В сообщении надзорного органа отмечается, что на объекте была проведена комплексная проверка, подтвердившая показания участников экодвижения.

На месте систематически производилась выгрузка бытового мусора и строительной ветоши. По ночам работали кустарные печи, сжигавшие отходы.

Постфактум проверки прокуратура направила в Московский райсуд иск об обязании администрации района в 290-дневный срок устранить выявленные нарушения.

"В начале мая наша проверка показала, что мусор действительно вывозится с территории. Такого захламления промышленными отходами там уже нет, однако мы продолжим общественный мониторинг до тех пор, пока не убедимся, что эта территория полностью зачищена от отходов и там не производится незаконное обращение с отходами", - рассказал председатель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

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14:52    
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