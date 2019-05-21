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15:57

Комитет по физкультуре не опубликовал данные о доходах главы ведомства Антюх

фото ЗакС политика Комитет по физкультуре не опубликовал данные о доходах главы ведомства Антюх

Комитет по физической культуре опубликовал декларацию о доходах сотрудников за 2018 год. В документе не представлены данные о председателе комитета, чемпионке Олимпийских игр Наталье Антюх, которая заняла свою должность в январе 2019 года.

Доходы первого заместителя председателя Николая Растворцева остались аналогичными прошлому отчетному периоду – 1,7 млн рублей. Он продолжает владеть автомобилем Mercedes 280, квартирой в 74 кв.м и гаражом. Изменения произошли в списке имущества, которое находится в пользовании Растворцева. В списке теперь указан земельный участок и жилой дом. Эти объекты находятся в собственности супруги зампреда.

Также доход практически не изменился у заместителя председателя Светланы Кузмицкой – 1,8 млн рублей. Владеет она только ¼ долей в квартире на 70,5 кв.м.

Другая заместитель председателя Наталия Сафонова свой доход увеличила на 2,6 млн рублей до 5,9 млн рублей. В собственности у неё два автомобиля Audi, четыре квартиры на общую площадь в 323,51 кв.м, доля в квартире на 153 кв.м и доля в нежилом помещении на 22 тысячи кв.м. Также у зампреда в пользовании «до момента регистрации права собственности» четыре квартиры (одна в доле).

У Сафоновой самый большой доход за 2018 год среди сотрудников комитета. Самый маленький доход у ведущего специалиста отдела бюджетного планирования и закупок Алины Гркич – 229 тысяч рублей. Годом ранее её доход составлял 467 тысяч рублей. В собственности у неё только автомобиль BMW 318 i, а в пользовании – одна квартира на 70,8 кв.м.

Квартирой с таким же метражом пользуются двое несовершеннолетних детей Гркич, а владеет её супруг. Также у мужа специалиста BMW X 3 и автостояночная площадка. Доход его за 2018 год составил 6,5 млн рублей, а за 2017 год – 1,8 млн рублей.

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