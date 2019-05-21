Олег Сенцов написал книгу рассказов

Известная правозащитница Зоя Светова рассказала в Facebook о том, как идут дела в колонии строгого режима у осужденного на 20 лет за террористическую деятельность украинского режиссера Олега Сенцова, с которым она поддерживает связь не первый год.

В ходе телефонного разговора у нее сложилось впечатление, что юмор и жизнелюбие не оставили украинца, сидящего в суровых условиях на Ямале.

"Он передавал всем большой привет и особый привет Андрею Звягинцеву Сказал, что скоро выйдет новая книга его рассказов. Был бодр, подтрунивал надо мной, как всегда. Интересовался новым президентом Украины", - написала Светова.

Зэку вменяется то, что в разгар "крымских событий" весной 2014 года он вел подрывные антироссийские действия и имел отношение к признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Правый сектор".

В 2018 году режиссер держал почти полугодовую голодовку, решив в конечном счете от нее отказаться от нежелания получать питание насильственно. Все эти месяцы он требовал выпустить из российских мест лишения свободы тех, кто туда угодил по политическим причинам.

Считать самого Сенцова невиновным политическим заключенным и призывать к его освобождению продолжают по всему миру.