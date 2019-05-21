Екатеринбуржцу, участвовавшему в протестах против храма, присудили 3 суток ареста

Суд Екатеринбурга назначил трое суток административного ареста местному активисту Кириллу Ярославцеву, выступавшему против возведения в городском сквере храма Святой Екатерины, поделился с "МБХ медиа" правозащитник Никита Томилов.

"Как и все остальные судьи, суд мотивировал это решение только лишь протоколами сотрудников полиции и рапортами, приобщенными к делу. Апелляционная жалоба будет передана непосредственно в Свердловский областной суд", - уведомил он издание.

Столкновения екатеринбуржцев и полицейских возле будущей церкви в центре города, которую обещают построить к 2023 году, начались вечером 13 мая. Активисты прорвали решетчатый забор, впоследствии утопив его в пруду. Тем же вечером силы ОМОН применили по отношению к демонстрантам слезоточивый газ. Протесты продолжились и в следующие дни. В результате было задержано свыше 70 человек, многим на руки были выданы протоколы.

На данный момент строительство православного учреждения приостановлено, мэрия Екатеринбурга запустила опрос жителей, призванный установить место для возведения святыни.