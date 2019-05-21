США утвердили новые санкции в отношении нескольких российских предприятий

Министерство торговли Соединенных Штатов Америки ввело новые санкции в отношении ряда российских организаций, передает РИА "Новости".

Под ограничения, в частности, попали Тульское конструкторское бюро приборостроения, военный учебный центр в Гатчине и завод "Авангард" в Москве.

Последний раз американские санкции вводились в 2018 году в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Англия, США и ряд иных стран обвинили в покушении на россиян Россию, последняя свою причастность отрицает.

Также Сенат подумывал ввести ограничения после военного инцидента в Керченском проливе.

Впервые же под санкции Россия попала в 2014 году после присоединения Крымского полуострова.