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17:37

США утвердили новые санкции в отношении нескольких российских предприятий

фото ЗакС политика США утвердили новые санкции в отношении нескольких российских предприятий

Министерство торговли Соединенных Штатов Америки ввело новые санкции в отношении ряда российских организаций, передает РИА "Новости".

Под ограничения, в частности, попали Тульское конструкторское бюро приборостроения, военный учебный центр в Гатчине и завод "Авангард" в Москве.

Последний раз американские санкции вводились в 2018 году в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Англия, США и ряд иных стран обвинили в покушении на россиян Россию, последняя свою причастность отрицает.

Также Сенат подумывал ввести ограничения после военного инцидента в Керченском проливе.

Впервые же под санкции Россия попала в 2014 году после присоединения Крымского полуострова.

 

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18:55    
Первые санкции - это интересно, а 76-е -это уже смешно...

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