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18:27

Беглов пообещал учителям снизить уровень забюрократизированности их работы

фото ЗакС политика Беглов пообещал учителям снизить уровень забюрократизированности их работы

Врио губернатора Александр Беглов 21 мая наградил лауреатов традиционного педагогического конкурса, сообщает пресс-служба Смольного. Самого высшего достижения удалось добиться учительнице французского языка из 171 гимназии Марине Зезковой.

Помимо торжественной части, со сцены было сказано и о материях конструктивных - о тех позитивных изменениях, которые ожидают в ближайшем будущем петербургскую сферу образования. Так, уже с начала нового учебного года учителя будут получать специальную надбавку. Неприятных функций, на которые в педагогическом корпусе принято жаловаться, тоже c сентября станет меньше: на бюрократические и канцелярские занятия понадобится тратить времени меньше, чем раньше.

"Учителей нужно освобождать от бумажной работы, чтобы они больше времени посвящали детям и учебному процессу", - уверенно заявил Беглов.

По его словам, для города жизненно необходимо массовое пополнение учебных учреждений молодыми кадрами в возрасте до 35 лет.



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18:38    
Он уже командует в Минобре?

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