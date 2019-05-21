Глава Кировского района заработал 2,1 млн рублей за 2018 год

Чиновники Кировского района 21 мая раскрыли данные о своих доходах за 2018 год. Глава района Сергей Иванов заработал 2,1 млн рублей. В собственности у него остались половина квартиры, автомобиль Volvo XC70 и моторная лодка.

Первый заместитель Иванова Наталья Груздева отчиталась о 1,6 млн рублей. У нее есть половина квартиры и земельный участок. Должность она получила в октябре 2018 года. До этого Груздева являлась начальником отдела строительства района.

Сотрудники Кировского района опубликовали сведения о доходах и предшественницы Груздевой на посту первого замглавы - Наталии Борейко. За 2018 год она заработала 2,4 млн рублей. Собственной недвижимости у нее нет, зато есть автомобиль Ssang Yong Actyon.

У Иванова есть еще пять рядовых заместителей. Самым богатым среди них стал Андрей Антонец, заработавший 2,6 млн рублей. У него имеется садовый участок, дом и две общие с супругой квартиры. Ездит чиновник на Volkswagen Tiguan. За прошлый отчетный период его доход составлял 1,8 млн рублей. Еще один замглавы Вадим Изотов отчитался о 2 млн рублей дохода. Он владеет двумя квартирами частично и одной полностью. Двое оставшихся заместителей (Стелла Ларченко и Владимир Захаров) заработали по 1,7 млн рублей каждый.

В отчете Кировского района также указан доход советника Сергея Иванова Германа Кобзеева. Он заработал за 2018 год 1,2 млн рублей.

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