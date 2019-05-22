Ростовская экс-чиновница получила семь лет колонии за взятку мебелью

Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего начальника отдела по делам инвалидов регионального Минтруда Нелли Вартанян к семи годам колонии общего режима и штрафу в 1,6 млн рублей за получение крупной взятки, сообщили в Генпрокуратуре России.

Суд установил, что чиновница помогла коммерческой организации победить в аукционах и конкурсах на проведение капитального ремонта в подведомственных учреждениях в рамках программы «Доступная среда». Взамен, когда были заключены контракты и подписаны акты о приеме выполненных работ, директор фирмы в 2016 – 2017 годах передал чиновнице мебель на 480 тысяч рублей и еще 50 тысяч рублей деньгами.

Вартанян осуждена по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Суд также запретил ей в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.