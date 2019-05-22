Ту-134 совершил свой последний полет в России

Пассажирский самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса» совершил свой последний полет в истории лайнеров этой модели, вылетев из Мирного и приземлившись в Новосибирске, передает «Интерфакс».

Этот самолет был последним Ту-134, который эксплуатировался в России. Гендиректор «Алросы» Андрей Гулов сообщал, что самолет передадут в музей авиации аэропорта Толмачево.

«Алроса» в последние два года была единственной авиакомпанией, которая использовала Ту-134 на регулярных пассажирских рейсах в России, сообщил Гулов в разговоре с ТАСС. По его словам, с того же маршрута Мирный – Новосибирск начиналась эксплуатация этого типа самолета в «Алросе».

Ту-134 был разработан в 1960-е годы и стал самым массовым пассажирским самолетом в истории российской гражданской авиации. Лайнеры этой модели выпускались на протяжении 20 лет. Совершивший последний полет Ту-134 эксплуатировался с 1980 года, в конце 1990-х он был в личном пользовании у певицы Аллы Пугачевой.