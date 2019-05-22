Сторонники Удальцова вышли на акцию против электронного голосования

У здания Московской городской думы встали в одиночном пикете, сменяя друг друга, активисты левых движений, протестующие против введения практики электронного голосования, о чем сигнализировал в своем Facebook лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Полиция, по его словам, ведет себя благосклонно по отношению к демонстрантам и даже защитила их от провокатора, задержав его.

Сообщается о том, что подписать петицию против внедрения электронного голосования пришло около ста граждан столицы.

Активисты убеждены в том, что новая технология расширит "окно возможностей" для фальсификаций в ходе подсчета голосов.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Фотография: Facebook Сергея Удальцова

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