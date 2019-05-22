Поджегшего деревянную церковь в Карелии подростка признали невменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала подростка, обвиняемого в поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге, невминяемым, сообщили в управлении Следственного комитета по Карелии.

Эксперты заключили, что подросток страдает «психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». Следователи собираются ходатайствовать о направлении молодого человека на принудительное лечение.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, памятник деревянного зодчества 1774 года постройки, сгорела 10 августа 2018 года. Вскоре стало известно, что это сделал юноша с отклонениями психики, заявивший, что так он хотел прославиться. Ему предъявлены обвинения в нарушении ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленный поджог чужого имущества).