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Новости

14:46

Российским школам к 2029 году не хватит 180 тысяч учителей

фото ЗакС политика Российским школам к 2029 году не хватит 180 тысяч учителей

Выступая в Выборге перед начинающими учителями школ, министр просвещения обнародовала неутешительный прогноз. По ее словам, которые приводит ТАСС, через десять лет дефицит педагогов в общеобразовательных учреждениях составит 180 тысяч человек.

"Мы понимаем, что для министерства, для страны важнейшей задачей является привлечение молодых педагогов в школы", - рассудила Васильева.

С молодыми педагогами и сегодня дела обстоят неважно: доля тех, кому еще не исполнилось тридцати лет, составляет всего 5,5 процента.

В общей сложности в российских школах в настоящее время трудятся 1,3 млн учителей.

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17:12    
16:04 Платить нормально. Но для этого "денег нет" (с)

16:04    
Выпускники пед. и мед вузов не хотят в массе своей работать по специальности, потому что боятся учеников и пациентов, часто из-за нехватки знаний! Идут в няни, в косметологи, мед.персоналом в отели итд. итп, но не в школы, поликлиники и больницы! Что-то с этим надо делать...

15:58    
Учителей, врачей, медперсонала и теперь - немалый дефицит... При этом, как правильно замечено, студентов - на бюджете, за счёт народных денег - миллионы, а в школах, в больницах и поликлиниках, после получения ими дипломов, их - не было, и - нет...

15:33    
14:54, естественно, не зарплату же им прибавлять и не социальные гарантии же устанавливать. Гарантия благ - для косолапых.

15:26    
Слава Путину! Слава Единой России!

14:54    
Надо вводить в практику советский метод удержания кадров - отработка 2 года по специальности! А то у нас миллионы студентов, миллионы выпускников вузов, а работать некому, включая учителей, врачей и тд.

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