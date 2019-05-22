УФАС пригрозило наказаниями компаниям, осуществляющим речные перевозки

Петербургские антимонопольщики предупредили ряд компаний, специализирующися на водных туристических путешествиях по рекам и каналам, о том, что их намерение повысить цены противоречит антимонопольному законодательству, и о том, что наказание неотвратимо. Речь идет об организациях с названиями "Премьера Трэвэл", "Невская классика" и "НТК Турист".

Основанием для предупреждения стали высказывания в СМИ представителей упомянутых выше компаний. Позиция УФАС состоит в том, что основания для повышения цен - "нерыночные" и что подобное поведение запросто модет привести к прямому нарушению федерального закона о конкуренции.

Свои строгие предостережения антимонопольщики также направили в петербургскую Ассоциацию владельцев пассажирских судов.