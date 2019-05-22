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Новости

18:59

Лимонов предложил уничтожить "Ельцин Центр" и построить храм на его месте

фото ЗакС политика Лимонов предложил уничтожить "Ельцин Центр" и построить храм на его месте

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов осудил идею строительства церкви в центральном сквере Екатеринбурга, от которой местные власти успели 22 мая отказаться, и предложил для церкви альтернативное место, находящееся в шаговой доступности от первоначально выбранной локации.

"Советую снести центр негативного Ельцина — храм Змеи — Ельцин Центр и построить на этой площади православный храм Святой Екатерины. Только перед этим очистить осквернённую землю, освятить её заново", - написал литератор и политик в своем "Живом журнале".

По мнению автора, православная церковь как институция паразитирует на государстве и является "прилипалой", что, с его точки зрения, нельзя считать приемлемым фактом действительности.

После массовых уличных протестов последних полутора недель власти Екатеринбурга отказались от своей идеи строить храм в центральном сквере города. Во многом поспособствовало этому мягкое требование президента Владимира Путина опросить местных жителей, 74 процента которых строительство в сквере порицают.

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19:47    
Лучше из Ельцин-центра сделать бесплатный медицинский центр для всех желающих!!!

19:19    
Лучше взорвать "Ельцин-центр" и на его месте построить планетарий, какой-нибудь научно-познавательный центр для детей, молодёжи!

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