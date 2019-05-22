Архангельская прокуратура выступила против "мусорного" референдума

Прокуратура Архангельской области сочла незаконным проведение референдума в Архангельской области относительно скандального полигона, строящегося на станции Шиес. Тем самым совершилась попытка оспорить решение областного суда, вынесенное 25 апреля, передает ТАСС. По мнению руководства силового ведомства, судебное решение не отвечает букве и духу закона.

"Мы полагаем, что вопросы обращения с отходами, в том числе их транспортировки, урегулированы федеральным законодательством, поэтому это не может выноситься на референдум", - приводятся слова пресс-службы областной прокуратуры.

На станции Шиес, располагающейся близ границы с республикой Коми, ежедневно дежурят активисты, протестующие против завоза на их территорию подмосковных отходов. Время от времени активистов избивают сотрудники частных охранных предприятий. Комментарии местных властей переменчивы.