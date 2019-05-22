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20:55

Впервые в Петербурге кадеты провели парад

фото ЗакС политика Впервые в Петербурге кадеты провели парад

Семьсот молодых людей, получающих образование в кадетских училищах, вышли на парад, прошедший рядом с Витебским вокзалом, о чем сообщает сайт пресс-службы Смольного.

Чествовал собравшихся и хвалил выбранное ими ремесло вице-губернатор Владимир Кириллов, передававший приветы от врио губернатора Александра Беглова.

"Выполняйте свой долг с честью, любите свою страну, свой город, уважайте друг друга и закаляйте характер", - напутствовал чиновник.

Встреча закончилась выступлением духового оркестра.

В информационном сообщении отмечается, что прежде "кадетских" парадов, тем более, столь массовых, в Петербурге никогда не проводилось.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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