"Левада-центр": 47% россиян выступили за равные права для сексуальных меньшинств

Почти половина опрошенных "Левада-центром" россиян (47%) полагают, что представители сексуальных меньшинств должны обладать равными с остальными гражданами правами, передает РБК.

Социологи отметили, что данный уровень толерантности к ЛГБТ среди населения - самый высокий за последние 14 лет исследований. Между тем, однако, против равноправия культур выступили 43% респондентов. 40% сохраняют в данном вопросе нейтралитет, 56% высказались о ЛГБТ скорее негативно.

Наибольшая толерантность проявляется у людей, не достигших 25-летнего возраста, а также жителей мегаполисов и тех, кто имеет высшее образование.

Примечательно, но подавляющее большинство опрошенных - 63% - готовы смириться, если их знакомый заявит о своей нетрадиционной ориентации. 31% никогда бы с этой данностью не смирился.

Четверть участников опроса (27%) полагают, что сексуальная ориентация закладывается в человека на генетическом уровне, в то время как 47% уверены, что она меняется под воздействием "внешних факторов".

Рост толерантности по отношению к сексуальным меньшинствам социологи связывают со снижением эффекта от кампании вокруг принятого в России в 2013 году закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.