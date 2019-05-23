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10:00

Смольный решил избавиться от маршруток

фото ЗакС политика Смольный решил избавиться от маршруток

Подведомственное комитету по транспорту ГКУ "Организатор перевозок" разработало новый документ транспортного планирования, согласно которому с карты города в ближайшее время исчезнут многие общественные маршруты, большинство из которых - коммерческие, пишет MR7.

Также будут обновлены существующие схемы движения транспорта, упразднены некоторые старые и добавлены новые.

Согласно проектной документации, всего исчезнет порядка 300 маршрутов, из которых 280 осуществляются маршрутками.

Вместе с тем у автобусов, троллейбусов и трамвая "Чижик" под номером 64 будет видоизменена схема движения.

Координатор проекта "Живем на Васильевском" Нэлли Вавилина подчеркнула, что убирать Смольный задумал только маршруты-дубликаты. Например, на острове исчезнут 9 из 10 существующих маршруток.

"В документе написано, что маршруты дополнят общественным транспортом и автобусы будут чаще ходить. Это ерунда. Вы сначала это введите, а потом убирайте лишние маршруты", - считает Вавилина.

С перечнем маршрутов, подлежащих отмене, можно ознакомиться здесь.

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14:25   Анастасия   gnida_com@mail.ru
Езжу на 365 маршрутке от ул. Шотмана до ул.Пинегина, есть похожая 264 маршрутка, но и ту и ту отменяют, общественный транспорт по этому маршруту не ходит. Да и ездить на общественном транспорте гораздо дольше по времени, чем на маршрутке. Такое впечатление, что всё это для туристов делается, а не для людей, которые в этом городе проживают!

13:52   Михаил   zl-rom@yandex.ru
К-90 не дублирующая и она весьма востребованна, её отмена существенно снизит транспортную доступность Ржевки. И я, как житель Красногвардейского р-на, против такой отмены.

11:58    
А чем заменит Смольный маршрутки? Пока они востребованы.

11:43    
Давно пора!

10:54    
При этом они не собираются устанавливать взамен маршруток обычные автобусные или троллейбусные маршруты на этих направлениях!
Раньше можно было доехать без пересадок от Богословского кладбища до Витебского вокзала без пересадок, от Пискаревки до площади Искусств, от Финляндского вокзала до Зеленогорска, от Черной Речки до Сестрорецка, от Балтийского вокзала до Ораниенбаума. Теперь всего этого не будет. Вместо 6 тысяч единиц транспорта останется 4.
Похоже, что под видом реорганизации Смольный затеял экономию на городском транспорте.

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