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Новости

11:36

В Ярославле уничтожили памятную доску Немцову

фото ЗакС политика В Ярославле уничтожили памятную доску Немцову

Неизвестные уничтожили памятную табличку на доме в Ярославле, где жил политик Борис Немцов, передает 76.RU.

Пропажу таблички заметил утром 23 мая местный житель. Инициатор установки таблички, бывший депутат от Парнаса Василий Цепенда сообщил, что собирается написать заявление в полицию.

«Почему вандалы так себя ведут в центре Ярославля? Они чувствуют свою безнаказанность, крушат фасады. Это обидно. Кто это может быть, кому это выгодно – неизвестно», – сказал Цепенда.

Мемориальную доску Немцову в Ярославле устанавливали несколько раз. Впервые это произошло в годовщину убийства политика 27 февраля 2016 года. Однако бывший и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин назвал установку памятной доски незаконной, и спустя несколько месяцев управляющая компания города сняла табличку с фасада дома. Затем ее заменили картонной, а в феврале 2017 года – гранитной.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В политика выстрелили несколько раз. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства Немцова до сих пор не найден.

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14:04    
Молодцы, ярославцы ! Абсурдно врагам страны вешать памятные доски. Так можно дойти до доски аральному (когда произойдёт радостное событие). Нет, ему доска пусть будет, но не на доме.

12:37    
Замечательная новость! Есть ещё патриоты России и защитники чести русского народа!

11:46    
Незаконно уставленная доска должна быть удалена. Негоже, чтобы каждый дурак другому дураку доски развешивал.

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