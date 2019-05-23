Красноярский депутат призвал запретить игру Minecraft

Депутат Заксобрания Красноярской области Владимир Рейнгардт призвал запретить компьютерную игру Minecraft, как пропагандирующую насилие, передает РИА «Новости».

Предложение прозвучало на заседании после отчета регионального уполномоченного по правам ребенка. Рейнгардт рассказал о случае, когда в библиотеке встретил детей с телефонами.

«Зашел в библиотеку. Сидят дети. Я им говорю, зачем пришли в библиотеку. Отвечают – книжки взять. И все с телефонами. Я спросил, что они смотрят. Говорят – игры закачали. …Спрашиваю – Minecraft? Да, Minecraft. Вот эти игры вообще надо запретить. Что пропагандируется в игре? Насилие. Потому и возникает гиперактивность», - убежден депутат.

Minecraft – серия видеоигр в жанре песочницы. Не ставит конкретных целей перед игроком, предлагая свободу действий: в ней можно добывать ресурсы, исследовать мир, создавать сложные сооружения, как в конструкторе.