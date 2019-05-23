«Это место, в котором я живу»: Активисты дворов, кварталов и районов о своей деятельности

«Теория малых дел» подразумевает улучшение жизни общества на местном уровне. Она не о громких лозунгах или больших политических кампаниях, но требует твердой гражданской позиции. ЗАКС.Ру пообщался с несколькими такими активистами. Они борются за ремонт детских площадок, постройку детсадов, хорошее обслуживание дома, сохранение парка и уборку свалок. Они хотят сделать лучше жизнь для себя, своих детей и соседей.

Жительница Московского района Яна Петрова:

- Расскажите, какой активной гражданской деятельностью занимаетесь?

- Мы с мужем переехали в новую квартиру, и у нас родился ребенок. В связи с этим я начала больше времени проводить на улице, во дворе . До этого никогда не обращала внимания на отсутствие спусков на бордюрах для маломобильных групп, состояния детских площадок. А тут в связи с тем, что мы постоянно гуляем и куда-то ходим, эти вопросы возникли. И я, собственно, занимаюсь только вопросами своего квартала и двора. У нас много таких мелких проблем. Они не глобальные, но, тем не менее, для жителей они существенны.

- Можете привести пример одного из таких вопросов?

- Например, у нас есть детская площадка. Находится она во дворе. Это единственная площадка, которая принадлежит городу, вся остальная земля в квартале принадлежит частным лицам. Эта площадка установлена 10 лет назад. Она в убитом состоянии. Сейчас мы с активными соседями занимаемся вопросом её замены и благоустройства этой территории. Застройщик её поставил, отдал землю городу, но город на баланс эту площадку не взял и, соответственно, её обслуживанием не занимается. Сейчас город не хочет её менять, списывает это на муниципальное образование. Муниципальное образование говорит, что «это не наша площадка, поскольку она в кадастре». Это один из вопросов.

- То есть вы проблемы решаете с помощью обращений?

- Да. В основном, получается, что через портал «Наш Санкт-Петербург», электронную приемную. По каким-то вопросам я хожу на прием в администрацию или муниципальное образование. Но это не всегда результативно.

- Почему?

- Вы знаете, первые-вторые обращения, которые пишешь в электронную приемную, нулевые. Ответ приходит очень формальный. Например, я писала запрос: «Вы знаете, у нас в квартале не хватает детских садов». Администрация не признает, что проблема есть. Ответ дается из разряда «а всё вроде бы хорошо, что вас не устраивает?». Когда приходишь на личную встречу, конечно же все всё прекрасно понимают, что это проблема. Но каких-то конкретных шагов добиться крайне сложно.

- Давно занимаетесь такой активной деятельностью?

- Меньше года. Вот как мы переехали в прошлом году осенью, и вот как-то началось само собой…

- Вы сказали, что раньше не замечали всех проблем…

- У меня появился ребенок, и я стала больше времени проводить на улице. То есть до этого: работа-дом. В выходные – поездки куда-то. И никакие детские площадки не цепляли меня, потому что я в этих пространствах не была. А сейчас я это всё замечаю, потому что ребенок везде лезет, ему всё нужно. На самом деле, большая часть таких соседей, которые поддерживают эти идеи и куда-то со мной ходят, это в основном мамы и папы. Те, у кого есть дети.

- Вы планируете как-то расширять поле своей деятельности?

- Я в меру своих сил поддерживаю какие-то масштабные инициативы, из разряда застройки Пулковской обсерватории. Но каким образом я могу это поддержать? Как-то в социальных сетях, подписать петицию.... Но работы даже в рамках моего квартала достаточно много. Она отнимает приличное время с учетом того, что есть семья и ребенок. Писать обращения и ходить в администрацию требует сил и времени. Я думаю, что на какой-то городской уровень меня просто не хватит.

Житель Приморского района Сергей Максимов:

- Какую активную гражданскую деятельность вы ведете?

- В какой-то момент жизни я понял, что у меня есть внутренняя потребность делать что-то не только для себя или своего близкого круга, а что-то ещё такое, чтобы потом вспоминали добрым словом, могли бы поблагодарить за что-то. Я пришел к идее, что чистота того места, в котором мы живем, чистота нашего города, раздельный сбор, вообще уборка, борьба с загрязнениями воды, воздуха, почвы – вот это то, что нужно делать любому и каждому. Я решил, что начну с себя. Собственно, этим и занимаюсь.

- Вы ещё занимались проблемой свалок в Приморском районе, да?

- Да. Опять же, в меру возможностей. То есть главным образом моих возможностей хватает на то, чтобы привлечь к этому внимание СМИ, правоохранительные органы, районную администрацию. То есть тех, кого либо положение, либо закон обязывает с ними бороться. Вот совсем недавно вместе с каналом «78» организовывали рейд по нашим свалкам в Приморском районе. Часть из них, соответственно, попала в телевизионный сюжет. По этому поводу обращался и к главе района Николаю Григорьевичу Цеду. Одну свалку, кстати, они ликвидировали по нашему обращению. И в прокуратуру обращался. Там, где есть возможность, прокуратура тоже реагирует. Не настолько быстро, как хотелось бы, но так или иначе без дела не сидят.

До этого мы собирали подписи против строительства мусоросжигающего завода в промзоне Каменка. Собрали 12 421 подпись. Точно помню число, поскольку я и мои соратники сдавали эту петицию в Смольный. Наше обращение и обращение других людей, которые тоже выступают против такого рода мусоросжигающих заводов на территории города, в совокупности привели к расторжению контракта с такими псевдогреками ООО «Левашово Мусоропереработка Проект». Сейчас мы добиваемся того, чтобы получить на руки юридический документ, который отменяет любые сжигающие заводы на той территории.

- Почему вы решили заняться кампанией против завода и инспекциями по свалкам?

- Это место, в котором я живу. Это воздух, которым я дышу. У меня есть семья, я надеюсь, что у меня скоро появятся внуки, и мне бы хотелось, чтобы я и мои близкие жили в нормальном городе. У меня есть некоторое количество проблем с органами дыхания, поэтому лично для меня чистый воздух является критически важным.

- Кроме обращений в органы власти, инспекций и акций по уборке мусора, проводите ещё какие-то мероприятия?

- Я был организатором двух митингов. В единый день экологического протеста 3 февраля, когда мы по всей России вместе вышли - у каждого региона свои проблемы. Мы показали, что экологические проблемы сегодня не какие-то маргинальные проблемы, а общей группы людей, они есть во всей стране. И решать их нужно тоже, соответственно, во всей стране. Второй митинг – это митинг «Зеленой коалиции» 17 марта. Он был посвящен всем проблемным точкам города по сохранению нашего зеленого наследия. Это две такие крупные политические активности, связанные с экологией нашего города, нашего района.

Жительница Московского района Виктория Дмитриева:

- Расскажите, почему решили проявить свою гражданскую позицию?

- У меня это в крови. Передалось от родителей. Они всегда были на позиции, что нужно себя проявлять, нужно что-то делать всегда, не сидеть и не ждать у моря погоды.

- Вы участвуете сейчас в кампании против управляющей организации «Профсервис». Почему решили присоединиться к этому движению?

- Изначально я была инициатором создания ТСЖ в доме. Это было задолго до того, как мы начали сейчас бороться с этой проблемой. Тогда тоже был «Профсервис», и это уже тогда было нетерпимо. Я собрала в школе жильцов. Я обошла каждую квартиру, меня знали в лицо все. Люди пришли, но голосование, к сожалению, не завершилось принятием решения по ТСЖ по причине того, что не хватило количества голосов по площади. Тогда я махнула рукой, поняв, что людей бесполезно куда-то поднимать. Понятно, что и недоверие присутствует в любом случае. Мы знаем такие печальные случаи, когда руководитель ТСЖ с деньгами куда-нибудь уезжает.

И вот в 2017 году, где-то осенью, я поняла, что у нас в доме ещё есть активисты, кроме меня. Пообщалась с ними, узнала, чем они занимаются и как они этим занимаются. Я раньше всё время была главной по парадной, потом передала свои обязанности знакомой, потому что она чаще была в городе. Поэтому я даже не знала, что происходит. Соответственно, включилась обратно в эту кашу.

- Вы сказали, что «было нетерпимо». Что именно вас не устраивало?

- Да всегда всё было одно и то же. Никто ничего не убирал, нагло завышались тарифы – просто воровали деньги. Дом не обслуживался. Он никогда особо не обслуживался.

- Я так понимаю, просто закончилось терпение?

- Да.

- Ведете ещё какую-то активную деятельность?

- Свою гражданскую позицию я проявляю по-своему. Например, в этом году 10-летие моего английского клуба, который я организовала безвозмездно. Последние 5 лет я была послом международной организации InterNations. Это объединение экспатов по всему миру.

Жительница Красносельского района Марина Фадеева:

- Почему вы решили заниматься охраной Южно-Приморского парка?

- Потому что я там живу. У меня под боком такая жемчужина! Видеть, в каком состоянии этот парк - просто обидно. Я занималась бюджетированием, разными программами, писала в ЗакС и везде. Я вижу, сколько финансов идет на все эти государственные программы: на здравоохранение, на толерантность, ещё на что-то. Если привести парк в порядок, я бы пошла туда и восстановилась бы там, а не сидела в очередях в поликлинике, чтобы здравоохранение потратило на меня деньги. Парк – это вообще уникальное место, но сейчас он требует капитального ремонта.

- Давно такая проблема возникла?

- Парку будет 50 лет на следующий год. Там есть часть, на которую город потратил деньги, силы, люди там поработали. А большая часть – это всё, что заросло. Как оно образовалось, так и есть. И с этим надо что-то делать.

- Почему раньше этот вопрос не поднимали?

- До 2010 года мы ходили в свой парк как в лес. Изначально подразумевалось, что парк как в Петергофе будет - он выходил к заливу. Потом его начали застраивать, и в северной части появились дома. Мы просили благоустроить парк, сделать нам какую-то инфраструктуру, чтобы мы там гуляли, без всяких протестных вещей. Как только появились жилые дома, вода встала, а деревья стали просто «складываться». Мы говорили: «Установите нам дренажную систему. Дорожки, по которым мы бы ходили». А нам отвечали: «Нет, мы не можем сделать дорожки в этой части, потому что нет проекта, а проекта нет, потому что нет социально значимых объектов. Нужны очень большие деньги, очень большая значимость. Вы стоите в очереди – ждите».

Потом в жилые кварталы люди стали прибывать. Они подходят к парку и не могут в него зайти, потому что там болото. Они покупали квартиры с видом на парк, а в парк попасть не могут. Кому это понравится? Вот тут и начались протестные вещи: требования и всё прочее.

- Вы один из организаторов движения за сохранение парка?

- Я подхватила. Я не могу сказать, что я одна из основателей. Активно я, конечно, вступила в борьбу после недавних событий (участок парка огородили забором для строительства церкви – прим. ЗАКС.Ру). Забор появился и что? И народ ахнул. Но когда протестное настроение сходит, надо делать что-то созидательное. Сейчас на мне лежат связи со всеми остальными. Сейчас подписи собираем в ЗакС и Беглову, митинг планируем. Потому что люди нас дергали с вопросами, и каждому отвечать сложно. Я говорю: «Давайте соберемся, встретимся». Красимир Врански организовал народный сход. Там были и администрация, и полиция, и даже вышли церковные служащие. Конечно, никому не нужна эта лишняя трата времени. Все хотят жить по своим задачам.

Беседовала София Саттарова

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