Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:09

На сайте Смольного ДНР и Республику Сербскую отнесли к числу зарубежных стран

фото ЗакС политика На сайте Смольного ДНР и Республику Сербскую отнесли к числу зарубежных стран

В четверг, 23 мая, на сайте правительства Петербурга появилась новость, в которой ДНР и Республика Сербская указаны в списке 20 стран, выставивших своих спортсменов на турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина, тренера Владимира Путина.

По сообщению Смольного, на открытии турнира выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Турнир памяти Рахлина проводится каждый год в день рождения тренера. Мероприятие организовано при поддержке городского правительства.

dnr2.JPG (21 KB)ДНР и Республика Сербская – самопровозглашенные государства на территории Украины и Боснии и Герцеговины соответственно. Российская Федерация официально не признавала их независимость.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:15    
И правильно сделали, что посчитали их суверенными государствами!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
19:09 Комитеты Смольного продолжают отчитываться о доходах

19:05 Матвиенко назвала "абсолютной выдумкой" статью, из-за которой уволились журналисты "Коммерсанта"

19:00 Невзоров о Зеленском: Он понял, что есть предельно выгодная позиция – анти-Путин

18:40 Суд оставил без изменений приговор новгородцу за публикацию заметки о "сказочном" Путине

18:24 На организатора показа фильма о Шевченко в Саранске завели дело о работе с "нежелательной организацией"

18:05 Суд на 2 месяца продлил арест экс-министру Абызову

17:30 "В городе появился хозяин": блокадники просят Беглова выдвинуться в губернаторы Петербурга   8

17:17 Суд принял иск завода «Ригель» к губернатору и ЗакСу Петербурга

17:15 Депутат Ковалев раскритиковал "антимаршруточный" проект Смольного

17:09 На сайте Смольного ДНР и Республику Сербскую отнесли к числу зарубежных стран   1

16:45 Беглов пообещал поддержать журнал "Звезда", оказавшийся на грани закрытия

16:28 Муниципал: Платформа ГОЛ планирует выставить кандидатов в муниципалы во всех района Петербурга

16:16 Активистка "Открытой России" Шевченко стала лауреатом премии Фонда Немцова

16:15 Мэр Владивостока, поздравляя выпускников, проводил их "в последний путь"

15:49 Матвиенко: Петербуржцы сделают достойный выбор из всех кандидатов в губернаторы   4

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.