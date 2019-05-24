Виктория Нуланд узнала о запрете на въезд в Россию при отказе в визе

Россия отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, передает «Коммерсантъ».

В МИД РФ пояснили, что Нуланд внесена в черный список, который был составлен в ответ на введение США санкций против российских граждан. В отличие от американского списка, российский нигде в полном объеме не публиковался. Поэтому американские граждане нередко узнают о внесении своего имени туда уже после подачи документов на визу.

Нуланд должна была 20-21 мая в Москве участвовать в закрытой международной конференции. Мероприятие было организовано Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса.