Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:16

Экс-юриста ЮКОСа заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

фото ЗакС политика Экс-юриста ЮКОСа заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката нефтяной компании ЮКОС Павла Ивлеева к 10 годам лишения свободы, передает ТАСС.

Кроме срока, Ивлееву запрещено работать в адвокатуре России в течение трех лет. Также суд признал право потерпевших на удовлетворение гражданских исков.

Ивлеев живет в США, он заочно арестован в России с 2012 года. Суд признал его виновным в отмывании и присвоении 14 млрд долларов и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, он способствовал этому под руководством бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Ивлеев сотрудничал с ЮКОСом, когда был управляющим партнером адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс». Он занимался регистрацией юридических лиц для ЮКОСа, их организационно-правовым обслуживанием, открытием счетов. Эмигрировал в США после первых арестов по делу ЮКОСа.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
14:54 Миронов осудил закрытие кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

14:19 Петербург и Таллин может связать новый скоростной поезд   1

13:51 Удальцов призвал "системную оппозицию" к выдвижению самых сильных кандидатов   1

13:33 Автомобиль ЗакСа столкнулся со скорой помощью у Мариинского дворца   1

13:23 Партия "Парнас" добивается проведения общероссийского референдума

12:54 Навальный поставил под сомнение душевное здоровье Беглова   5

12:40 Директору занизившей проходной балл для мальчиков гимназии в Перми объявят выговор

12:33 В защиту "Бумажного института" на площади Мужества прошел флешмоб   2

11:59 Опубликован рейтинг лучших муниципалитетов Ленинградской области

11:38 Петербургские социологи проведут краудфандинговое исследование рейтинга «идеального губернатора»

11:23 Новгородский депутат получил 1,5 года колонии за растрату

11:16 Экс-юриста ЮКОСа заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

10:44 Четырбок предложил направить в ТИК оплачиваемых специалистов   2

10:26 Депутат ЗакСа Тугов уверен, что все профсоюзы входят в ФНПР

9:55 Рахова и Четырбок проверили законодательство Петербурга на наличие в нем "правительства"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.