Экс-юриста ЮКОСа заочно приговорили к 10 годам лишения свободы

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката нефтяной компании ЮКОС Павла Ивлеева к 10 годам лишения свободы, передает ТАСС.

Кроме срока, Ивлееву запрещено работать в адвокатуре России в течение трех лет. Также суд признал право потерпевших на удовлетворение гражданских исков.

Ивлеев живет в США, он заочно арестован в России с 2012 года. Суд признал его виновным в отмывании и присвоении 14 млрд долларов и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, он способствовал этому под руководством бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Ивлеев сотрудничал с ЮКОСом, когда был управляющим партнером адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс». Он занимался регистрацией юридических лиц для ЮКОСа, их организационно-правовым обслуживанием, открытием счетов. Эмигрировал в США после первых арестов по делу ЮКОСа.