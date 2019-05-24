Партия "Парнас" добивается проведения общероссийского референдума

Партия народной свободы ("Парнас") предприняла попытку добиться проведения общероссийского референдума и дать возможность гражданам ответить на ключевые и самые актуальные, по мнению демократов, политические вопросы современности.

Согласно процедуре, если Центризбирком одобрит выносимый на предполагаемый плебисцит список вопросов, то партии предстоит собрать около пятидесяти инициативных групп в регионах для того, чтобы сделать референдум возможным.

Члены "Парнаса" хотят узнать у соотечественников о наличии у них желания вернуть прямые выборы глав городов и районов и отменить "муниципальный фильтр". Кроме того, политики намерены выяснить мнение россиян о пенсионной реформе и "мусорной" проблеме.

Отметим, что в последний раз на территории России референдум федерального масштаба проводился в 1993 года и был посвящен принятию действующей поныне "ельцинской" Конституции.