Автомобиль ЗакСа столкнулся со скорой помощью у Мариинского дворца

Служебный автомобиль Заксобрания Петербурга столкнулся с машиной скорой помощи на Вознесенском проспекте у Мариинского дворца, передает «Фонтанка.ру».

По словам очевидцев, скорая помощь на правах спецтранспорта ехала по выделенной для общественного транспорта полосе от Исаакиевской площади в сторону Садовой улицы. Шедший впереди «Форд Турнео» неожиданно притормозил и свернул влево, к служебному въезду в ЗакС – и автомобили столкнулись.

По данным издания, «Форд» принадлежит ГБУ «Смольнинское», которое обслуживает ЗакС. Есть сведения, что та же машина попадала в ДТП летом 2017 года.

Фото: «Фонтанка.ру»

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