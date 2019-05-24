Петербург и Таллин может связать новый скоростной поезд

Эстонская и российская стороны сформировали рабочие группы для обсуждения нового маршрута: эксперты размышляют о пуске скоростного электропоезда, призванного соединить Таллин и Петербург. Ссылаясь на эстонскую радиостанцию Raadio 4, об этом пишет ТАСС.

Инициатива предполагает, что время поездки составит 4,5 часа, при этом пограничники будут выполнять свои обязанности в пути. Билеты на такой поезд будут дешевле билетов на самолет, но дороже, чем автобусные.

Сообщается также, что РЖД в настоящее время обсуждает с эстонской железнодорожной компанией возможное открытие аналогичного скоростного маршрута, который возил бы пассажиров из Петербурга в Псков и обратно.