Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:08

Беглов: Петербург тратит на строительство школ больше норматива

фото ЗакС политика Беглов: Петербург тратит на строительство школ больше норматива

Петербург получает деньги на строительство социальных объектов по федеральному нормативу, но их не хватает, и город тратит больше, заявил врио губернатора Алекcандр Беглов на встрече с депутатами 24 мая в Таврическом дворце.

В Петербурге строят большие и хорошие школы с бассейнами и двумя спортзалами, заявил Беглов. По его словам, он распорядился в каждом детском саду строить свой бассейн. На это необходима крупная сумма.

– Ну вот и как? Ну взять, извините меня, построить сараи такие для наших потомков? Ну лучше, наверно, перетерпеть, – считает Беглов.

По словам исполняющего обязанности главы города, лучше подождать и построить хорошие социальные объекты, которые прослужат долго – школы, детские сады и поликлиники.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
18:24 Профессор Соловей: Все официально заявляемые "духовные скрепы" перестали работать

17:59 Вслед за Бегловым Дрозденко преждевременно поздравил петербуржцев

17:54 Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

17:46 Координатора "Открытой России" в Тюмени объявили в розыск по делу о "нежелательной организации"

17:39 Карельский муниципал отправил "кукиш" в администрацию республики

17:21 Глава Кронштадтского района отчитался о доходе в 5,5 млн рублей

17:15 Экс-сотрудник штаба Путина покинул кронштадтскую администрацию

17:11 Комиссия ЗакСа по вопросам физкультуры и спорта соберется, несмотря на День города

16:59 Музей Бродского откроется в 2020 году - к 80-летию со дня рождения поэта   1

16:35 Осужденного за взятку экс-генерала СК Никандрова освободили по УДО

16:31 Путин обеспокоен возможностью переутомления патриарха Кирилла   2

15:49 Полиция собирается составить протокол на петербургского фотографа из-за первомайского шествия   2

15:47 Глава Пушкинского района заработал 2,4 млн рублей за 2018 год

15:24 Оппозиционного депутата Кена не пустили на встречу Беглова с муниципалами   1

15:08 Беглов: Петербург тратит на строительство школ больше норматива

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.