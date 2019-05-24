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Новости

15:24

Оппозиционного депутата Кена не пустили на встречу Беглова с муниципалами

фото ЗакС политика Оппозиционного депутата Кена не пустили на встречу Беглова с муниципалами

Депутат местного совета МО «Морские ворота» Даниил Кен, несмотря на официальное приглашение, не смог попасть в Таврический дворец на встречу врио губернатора Петербурга Александра Беглова с муниципалами.

«По официальному приглашению как депутат МО Морские ворота пришёл на встречу с Бегловым. Тот струсил и выставил вокруг меня десяток ФСОшников, чтобы не пустить в Таврический дворец. Из почти 1600 муниципальных депутатов Петербурга я один в стоп-листе», - написал Кен на своей странице в Facebook.

Депутат также выложил фотографию, на которой он стоит на фоне Таврического дворца с плакатом «Морские ворота против Беглова».

Кена избрали в муниципальный совет округа «Морские ворота» в сентябре 2014 года как самовыдвиженца. С начала 2019 года он сотрудничает с петербургским штабом Алексея Навального и руководит профсоюзом «Альянс учителей».  

 



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18:32   Михаил   mishakarp75@gmail.com
Ну так если он заявился туда с явным провокационным плакатом. Логично, что такого пассажира не пустили, чтобы официальную встречу не превращать в цирк.

16:51    
Беглов, Брехлов, Бухлов. А как правильно?

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