Путин обеспокоен возможностью переутомления патриарха Кирилла

Российский президент Владимир Путин, поздравив предстоятеля РПЦ Кирилла с именинами, обратил внимание на то, что его визави в буквальном смысле слова работает на износ и попросил его относиться к физическим и нервным нагрузкам более бережно.

"Ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, а я скажу - график свой корректировать в сторону разгрузки", - приводит слова гаранта Конституции агентство "Интерфакс".

По словам Путина, патриарх какими-то необъяснимыми способами "укрепляет" всю страну.

В ответ Кирилл, поблагодарив Путина, признался в том, что президент тоже многое сделал для некоего "укрепления" страны, так же не пояснив в точности, что конкретно имеется в виду.