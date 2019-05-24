Музей Бродского откроется в 2020 году - к 80-летию со дня рождения поэта

Ровно через год, к 80-летию со дня рождения знаменитого поэта Иосифа Бродского в доме Мурузи на Литейном проспекте откроется посвященный литератору музей. Событие должно состояться 24 мая 2020 года, передает ТАСС со ссылкой на главу фонда создания музея Михаила Мильчика.

Над музеем работают начиная с 1999 года. Он должен будет условно делиться на "мемориальную" и "современную" части.

"Предполагается создать немножко музей, немножко культурный центр, но современными методами. Это будет экспозиция и интерьеры, сделанные в XXI веке", - сказал Мильчик.

Дошедшую до сегодняшних дней частицу прошлого - интерьеры 1960-х годов - планируется оставить без существенных изменений.

Иосиф Бродский родился в Ленинграде и считается одним из главных представителей "шестидесятников". Под давлением советской власти после судов и ссылок он был вынужден навсегда эмигрировать из Ленинграда и из страны, проведя почти половину своей недолгой жизни в США и Италии. Находясь в изгнании, в 1987 году он стал обладателем Нобелевской премии по литературе.