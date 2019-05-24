Карельский муниципал отправил "кукиш" в администрацию республики

Министр карельского правительства Дмитрий Кислов в официальном письме попросил региональных муниципалов поделиться соображениями относительно заявленного как необходимость самоупразднения "в целях оптимизации расходов бюджетной сферы", пишет сайт радиостанции "Свобода".

Глава Кедрозерского сельского поселения Анатолий Папченко воспринял документ в штыки и отправил в ответ изображение кукиша.

"Меня это письмо просто возмутило. Когда президент страны ставит задачу по заселению Дальнего Востока, правительство Карелии занимается тем, что упраздняет населенные пункты", - приводятся его слова.

Мириться со сложившимся положением вещей он не намерен и в дальнейшем.