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18:32

Администрация Выборгского района опубликовала доходы главы района со второй попытки

фото ЗакС политика Администрация Выборгского района опубликовала доходы главы района со второй попытки

Администрация Выборгского района 23 мая опубликовала сведения о доходах своих сотрудников. При этом, глава района Валерий Гарнец и его доходы в первоначальном документе упомянуты не были.

В пресс-службе администрации района на вопрос ЗАКС.Ру о причинах непубликации сведений о руководителе ответили, что произошла ошибка и её исправят в ближайшее время. Там же сообщили, что Гарнец подал декларацию о доходах за 2018 год в положенный срок.

После звонка ЗАКС.Ру 24 мая декларацию с ошибкой с сайта администрации удалили. Новый документ с данными главы района опубликовали позже.

Согласно декларации, Гарнец снизил свой доход на 189 тысяч рублей до 2,5 млн рублей. Перечень собственности главы района остался прежним: квартира на 169,7 кв.м, яхта «Хонда» и прицеп для её перевозки. Также Гарнец пользуется гаражом и двумя парковочными местами.

Доход супруги руководителя районной администрации увеличился почти в два раза до 781 тысячи рублей. Она владеет двумя автомобилями Мерседес GL и Honda Accord, а также жилым домом на 193,3 кв.м и участком земли на 1,2 тысячи кв.м.

Первый заместитель главы Виктор Полунин отчитался о доходе в 3,8 млн рублей, это больше суммы за 2017 год на 1,6 млн рублей. В его собственности квартира на 122,4 кв.м и машина Land Rover Discovery Sport. В декларации за 2017 год этот автомобиль указан не был, вместо него значились Mazda CX-5 и моторная лодка. Доход супруги Полунина вырос на несколько тысяч до 158 тысяч рублей. Своей собственности у нее нет, только в пользовании квартира на 122,4 кв.м.

У заместителя главы Арины Артемовой доход остался на прежнем уровне – 1,65 млн рублей. Не изменился и список ее собственности: машина Hyunday Elantra, квартира и ещё одна квартира в пользовании. Также прежними доход и имущество остались у другого заместителя Александра Курбатова. Сумма дохода составила 2 млн рублей, а из собственности у него доля в квартире и Land Rover Freelander.

Доход замглавы Наталии Никишиной вырос на 709 тысяч рублей до 2,4 млн рублей. Она владеет двумя квартирами и садовым домом с земельным участком. Также у Никишиной есть автомобиль Мерседес GLE, в прошлом году вместо него была Honda CR-V.

Администрация района не опубликовала доходы заместителя главы Ростислава Савченко. В пресс-службе ведомства уточнили, что он начал работать в Выборгском районе только весной 2019 года.

Напомним, Гарнец возглавляет Выборгский район с августа 2013 года. Ранее доходы своих руководителей не опубликовали три других администрации районов. Там главы заняли свои посты в феврале 2019 года.



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