Митянина открыла новый памятник Петру Первому

Посетив Последний звонок в кронштадтской 422 школе, вице-губернатор Анна Митянина открыла памятник первому российскому императору Петру Первому в ее дворе, сообщает официальный сайт Смольного. Выступая с речью, она призналась в том, что испытывает огромный пиетет к этому правителю, сама личность которого возвела "нашу страну на особенный уровень по сравнению с другими мировыми державами".

Со стороны чиновницы также прозвучали поздравления в адрес жителей города-острова в связи с 315 годовщиной основания Кронштадта.

"Вам очень повезло. Вы родились, выросли и, уверена, будете жить в самом прекрасном городе на земле. Городе, у которого уникальная, порой драматическая история. Но славу ему всегда делали люди. Они создавали и сохраняли шедевры, которыми мы гордимся сегодня. Город будет всегда помогать вам в вашей жизни", - сказала Митянина выпускникам.

Отметим, что 27 мая исполнится 316 лет Петербургу, в административные границы которого входит Кронштадт.