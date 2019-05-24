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20:47

Чиновник Адмиралтейского района задекларировал 11,2 млн рублей

фото ЗакС политика Чиновник Адмиралтейского района задекларировал 11,2 млн рублей

Еще два района Петербурга 24 мая отчитались о доходах чиновников: Адмиралтейский и Невский. 

Глава Адмиралтейского района Светлана Штукова сообщила о доходе в 2,1 млн рублей. У нее есть квартира в 43 кв.м, третья часть еще одной квартиры и автомобиль Мерседес GLE. 

Самым богатым чиновником в районе стал глава Отдела потребительского рынка Сергей Петров. Его доход за 2018 год составил 11,2 млн рублей, что на 8,1 млн рублей больше заработка за прошлый отчетный период. При этом в собственности у чиновника никаких изменений не произошло: он все еще владеет квартирой и автомобилем BMW X4 xDrive28i. 

Но все же наибольший доход в отчете Адмиралтейского района указан не у одного из сотрудников администрации, а у супруги специалиста Сектор внутреннего финансового и ведомственного контроля Виктора Гуцкало. Жена чиновника принесла в семейный бюджет 92,1 млн рублей. В 2017 году ее доход составлял 13 млн рублей. За минувший год она приобрела две новые квартиры. Кроме того, вместе с мужем они избавились от квартиры в 38 кв.м, и приобрели доли в двух разных квартирах. Сам же Гуцкало заработал только 2,4 млн рублей.

В Невском районе наибольший доход обнаружился у главы сектора планирования и развития сети подведомственных учреждений Отдела образования Анатолия Яцко - 7,7 млн рублей, что на 6,7 млн рублей больше прежнего заработка. За год чиновник улучшил жилищные условия - поменял квартиру на большую. В отчете районной администрации уточняется, что средства получены за счет кредита и собственных доходов.

Глава Невского района Алексей Гульчук отчитался о 2 млн рублей дохода. У него есть участок, дом, квартира и Volvo XC 90. В прошлом отчетном периоде доход чиновника был выше на 1 млн рублей.Среди заместителей Гульчука самый крупный заработок указан у Артема Матвеева - 6,6 млн рублей. В декларации за 2017 год он значился только главой отдела районного хозяйства и зарабатывал 1,2 млн рублей в год. В 2018 году чиновник продал машину Subaru Forester. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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