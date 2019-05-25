Лимонов: Путин - лучший из российских обывателей

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов, с 2013 года принципиально не дающий интервью СМИ, которые он считает "либеральными", взял за труд ознакомиться с их содержанием. Он изучил контент "Эха Москвы", послушав радиостанцию в течение 24 мая, и пришел к парадоксальным выводам.

Писатель, сочтя политолога Валерия Соловья умным, а общественного деятеля Михаила Ходорковского глупым, проследил представляющийся ему важным общий тренд.

"Оба видят в Путине супостата и мучителя, претензия же по сути одна, чего так долго сидит на вершине, другим руль не отдаёт. А Путин - лучший из российских обывателей... Но дело-то в том, что Ходорковский и Валерий Соловей- тоже российские обыватели. Никто из них не стратег, не ведущий, все ведомые", - написал политик в "Живом журнале".

К предполагаемым достоинствам президента Владимира Путина Лимонов, долгое время бывший в непримиримой с ним конфронтации, отнес сентиментальность и умение по-человечески "расплакаться".