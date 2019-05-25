Россияне чаще других европейцев приветствуют медицинские консультации онлайн

Исследование, проведенное немецкой фармацевтической организацией STADA, показало, что лояльнее жителей всей остальной Европы россияне относятся к практике консультаций с врачами через веб-камеру, пишет "Интерфакс". Готовность к дистанционным приемам у врача выразили 69 процентов граждан России из числа опрошенных.

Половина респондентов из России предпочитает приобретать лекарственные средства через электронные аптеки.

Любопытно также, что свыше половины опрошенных россиян с надеждой смотрят на развитие медицинских технологий и верят в то, что прогресс в этой области неизбежен и предопределен.