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Новости

17:35

Родителей пришедшей на последний звонок в полицейской форме школьницы оштрафуют

фото ЗакС политика Родителей пришедшей на последний звонок в полицейской форме школьницы оштрафуют

Появление старшеклассницы на последнем звонке в полицейской форме, помимо публичного скандала, обернулось еще и штрафом для ее родителей, пишет РИА "Новости". Однако, сумма денежного взыскания пока публично не называется. Предположительно, как выяснил "Коммерсант", за такую провинность - неправомерное ношение формы "со знаками различия" - россиян штрафуют на сумму до полутора тысяч рублей. Помимо формы, девушка имела головной убор в виде заячьих ушей.

Директор 74 школы после опубликования и распространения в интернете соответствующей видеозаписи, уволилась, отозвавшись о поступке эксцентричной ученицы как о чудовищном позоре школы "на всю страну".

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19:47    
Совсем моралисты и идеологи чувство юмора потеряли!
На последнем звонке школьники обычно прикалываются, разыгрывают капустники, сценки, шутят.
Может это был костюм для театрального представления.
Скоро все будут ходить без улыбок и  с интервалом 50 метров, чтобы полиция не подумала, что это митинг или   одиночный пикет.

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