Родителей пришедшей на последний звонок в полицейской форме школьницы оштрафуют

Появление старшеклассницы на последнем звонке в полицейской форме, помимо публичного скандала, обернулось еще и штрафом для ее родителей, пишет РИА "Новости". Однако, сумма денежного взыскания пока публично не называется. Предположительно, как выяснил "Коммерсант", за такую провинность - неправомерное ношение формы "со знаками различия" - россиян штрафуют на сумму до полутора тысяч рублей. Помимо формы, девушка имела головной убор в виде заячьих ушей.

Директор 74 школы после опубликования и распространения в интернете соответствующей видеозаписи, уволилась, отозвавшись о поступке эксцентричной ученицы как о чудовищном позоре школы "на всю страну".