Пархоменко: Проблемы Екатеринбурга и Архангельской области должны решаться в суде

Публицист Сергей Пархоменко, рассматривая гражданские протесты - "мусорные" в Архангельской области и градозащитные в Екатеринбурге - подошел к проблеме с неожиданной стороны. Несмотря на то, что сам он является сторонником различного рода протестных акций и регулярно в них участвует, в данном случае его смущает то, что конкретные две проблемы пытаются решить уличным путем. При этом у журналиста есть понимание, почему это так: он объясняет уличные столконвения тем, что цивилизованный юридический вариант власть за последние двадцать лет как минимум дискредитировала, если не сказать - исключила из инструментария граждан. Речь идет как о невозможности плебисцита, которого не проводилось более 25 лет, и о праве на справедливый судебный процесс.

В России уничтожен институт формально рассматриваемых петиций, который предусмотрен российской Конституцией, и главное — в России нет суда. Ведь нет никаких сомнений, что место, где должно происходить вот это всё, что происходило в Екатеринбурге, а также местом, где происходит то, что происходит под Архангельском в Шиесе, это суд, а не улица. — Сергей Пархоменко

Напомним, что в Екатеринбурге ожесточенное сопротивление жителей против строительства церкви в центральном сквере привело к отмене властного решения. В Архангельской области "бессрочники" митингуют против завоза подмосковного мусора на строящийся полигон. По последним данным, мусорный "могильник", как называют его протестующие, строить прекратили.