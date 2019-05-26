ВОЗ признала игроманию и переутомление психологическими расстройствами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), согласно которой переутомление и игромания являются психологическими расстройствами, уведомляет РИА "Новости". Документ с новыми поправками вступит в силу 1 января 2022 года.

В последней редакции МКБ чрезмерное увлечение компьютерными и видеоиграми считается симптомом психологического заболевания, однако для того, чтобы полноценно диагностировать его, необходимо наблюдаться у врача в течение года. Помимо прочего, у пациента должны наблюдаться также признаки расстройства, отрицательно влияющего на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие сферы жизни.

С критикой данной поправки ВОЗ к МКБ выступили представители индустрии компьютерных игр.

Отдельный раздел в новой редакции МКБ посвящен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ) или переутомлению. Он входит в спектр "проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости" и является физическим и психическим истощением вследствие перманентного стресса, связанного с работой.