Несовершеннолетний активист "Весны" привлек внимание полицейских

Минувшим вечером, 25 мая, петербургские правоохранители задержали несовершеннолетнего участника движения "Весна", поделилась с "МБХ медиа" пресс-секретарь движения Лика Петровская.

"Задержали у дверей нашего офиса, он собирался домой. Сначала полицейские сказали, что он задержан по КУСП [книга учета сообщений о преступлениях], потом решили, что за мат на улице", - сообщила активистка.

Известно, что юноша пребывал в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, откуда его должна быть забрать родственница. Петровская полагает, что молодому человеку могут инкриминировать ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство).