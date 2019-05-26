В Ярославле скончался зэк: правозащитники утверждают, что его пытали

24 мая в Ярославле умер 29-летний арестант Алексей Сидякин, осужденный на три года по статье о телефонном терроризме. Основатель правозащитного движения Gulagu.net Владимир Осечкин уверен, что перед смертью его истязали сотрудники ФСИН.

В смерти Сидякина Осечкин попросил разобраться Генпрокуратуру, Следком, ФСИН, комитеты против пыток ООН и ЕСПЧ, направив в ведомства соответствующие заявления.

В письме правозащитника сообщается, что заключенный скончался в больнице, в которую его доставили в конце апреля после двух недель, проведенных в СИЗО-1 Ярославля. Медики диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму и отек головного мозга. На момент смерти он находился в коме. На теле у Сидякина присутствовали многочисленные гематомы, порезы на руках и следы удушения.

В заявлении Осечкина также приводятся слова неназванного источника в СИЗО-1, который заявил о том, что руководство учреждения "прилагало значительные усилия", чтобы скрыть преступления сотрудников ФСИН, которые применяли к Сидякину силу. Родственников зэка известили о его критическом состоянии только спустя две недели после того, как он попал в больницу.

ФСИН не предоставили комментариев по данной информации.

Напомним, сотрудники ИК Ярославля получили резонансную известность после того, как "Новая газета" опубликовала ряд шокирующих видео с истязаниями заключенных. В связи с данным инцидентом были возбуждены уголовные дела и виновные в пытках ФСИНовцы привлечены к ответственности.