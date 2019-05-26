Патриарх Кирилл: Мы строим по три храма в сутки - это не потому, что у нас очень много денег

Руководитель Русской православной церкви патриарх Кирилл, выступая на церемонии по случаю открытия храма Всех Святых в Страсбурге, поделился данными о темпах строительства религиозных святынь, подведомственных РПЦ.

"Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки - я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. Это не потому, что у нас очень много денег и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без бога ничего не получается", - цитирует владыку РПЦ "Интерфакс".

В век технократии, отметил он, человеку верующему необходимо место для "единения с богом", поэтому возведение церквей необходимо.

Храм Всех Святых в Страсбурге начали строить в 2013 году. Участок на пустыре, где ныне стоит религиозное сооружение, передан в аренду РПЦ на 99 лет.