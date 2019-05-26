СМИ: Праймериз "Единой России" в Токсово проходил с водкой и казаками

В посёлке Токсово Всеволожского района Ленинградской области сегодня, 26 мая, как и во многих городах России, проходил праймериз "Единой России". Корреспондент 47news застал их "во всей красе": по утверждению издания, в предвыборном действе принимали участие не столько будущие кандидаты-единороссы, сколько развлекавшая и угощавшая их публика.

Как пишет 47news, количество алкогольных напитков было настолько велико, что досталось и освещавшему события журналисту: некто, кого портал именует известным областным бизнесменом Владимиром Колесником, при попытке сделать кадр с его участием, вылил содержимое своего стаканчика на оператора. Содержимое, по утверждению издания, было крепкоалкогольным.

Фото: 47news

Брат Колесника, отмечает 47news, раньше был главой местной администрации; теперь же на выборы якобы собирается его сын Петр.

На месте, продолжает повествование издание, избирателей подкупали разнообразными угощениями.

"Людей массово подвозили к участкам. Действие происходило настолько активно, что в середине дня почти закончились бюллетени", - подытожили журналисты.

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