Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:35

Минобороны собирается ужесточить правила призыва в армию

фото ЗакС политика Минобороны собирается ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны РФ планирует внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые предполагают изменение правил прохождения медкомиссии в военкоматах, уведомляют "Известия"

Согласно нововведениям, призывные комиссии получат больше полномочий. В частности, врачи смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку. Если в военкомате возникнут сомнения относительно заключения гражданских врачей, призывника направят на контрольно-медицинское освидетельствование. 

Предполагается, что с помощью таких мер комиссии смогут бороться с врачами, которые за вознаграждение выдают ложные заключения о болезни. Недостоверный диагноз можно будет проверить и отменить. Военкоматы смогут перепроверять здоровье тех, кто ранее получил отсрочку, дважды в год: весной и осенью.

Кроме того, действительно негодных к военной службе будут направлять «в медицинскую организацию для оказания помощи». Если болезнь можно будет вылечить, юношей поставят на ноги и отправят в армию. Юношей с хроническими и серьезными болезнями по-прежнему будут освобождать от службы. Самые распространенные диагнозы, по которым призывников освобождают от службы, — плоскостопие, сколиоз, близорукость, гипертония и кожные болезни.

Добавим, что в ходе весеннего призыва в 2019 году в российскую армию планируют призвать 135 тысяч человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
14:31 На территории "Игоры" произошел обвал на стройке: пострадали 7 человек

14:15 Мозаичное панно, посвященное воинам-интернационалистам, останется в Петербурге

13:58 Напавшего на журналиста чиновника из Хакасии выгнали из "Единой России"   1

13:35 У станции Шиес сотрудники ЧОП избили протестующих против мусора активистов   1

13:27 Варламов представил план благоустройства площади Шевченко   3

13:05 Чиновникам могут начать доплачивать за наставничество   4

12:44 Дмитрий Дубровский призвал известных петербуржцев отговорить Беглова от участия в выборах   7

12:26 Митрополит Екатеринбургский уподобил события в сквере убийству царской семьи   9

11:54 Комитет по печати послушался УФАС и поменял административный регламент

11:51 ВЦИОМ: 72% россиян уверены, что РФ уверенно держится на мировой арене   3

11:35 Кадыров поздравил Беглова с Днем города

11:26 Генпрокуратура требует взыскать с экс-мэра Владивостока 3,2 млрд рублей   1

11:23 Чиновник из Хакасии напал на тележурналиста

11:00 Выступивший за памятник Берии Перов намерен подписать соглашение с Бегловым

10:56 Матвиенко, Беглов и депутаты ЗакСа возложили цветы к Медному всаднику   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.