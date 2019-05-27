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Новости

10:05

Власти могут предложить супермаркетам принимать у населения бутылки за деньги

фото ЗакС политика Власти могут предложить супермаркетам принимать у населения бутылки за деньги

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития изучить возможность возврата практики приема тары у населения на вторичную переработку, передают "Известия".

Ведомствам следует поинтересоваться у владельцев крупных торговых сетей, смогут ли они обеспечить свои магазины пунктами приема полимерных и стеклянных упаковок. При этом стоимость одной принятой бутылки должна составлять порядка 5-7 рублей. О целесообразности решения следует доложить Медведеву, после чего вопрос будет поднят на заседании Госдумы. 

Изначально с инициативой, предполагающей открытие пунктов приема стекла и пластика за деньги, выступила "Справедливая Россия".

"Мировая практика свидетельствует о том, что стекло, пластик и бумагу следует утилизировать, до 80% мусора можно направлять во вторичную переработку. Чтобы мотивировать граждан к сбору отходов, пригодных ко вторичной переработке, следует использовать и материальные механизмы поощрения", - поделился справоросс Олег Нилов.

Фракция подготовила соответствующий проект закона, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение парламента.

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13:29   gennadiymorozov   gennadiymorozov1997646qla0@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

13:14    
Медведев - это МЕГАМОЗГ.
Как хорошо, что у Путина есть Медведев. Без Медведева Путину пришлось бы нелегко.
А с Медведевым Путину легко и хорошо.

11:46    
Ну, вот. Теперь антисемит будет стеклотару собирать и сдавать. Реальные деньги получать начнет.

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